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Deniz Baykal böyle oy kullandı

Deniz Baykal böyle oy kullandı.18889
  • Giriş : 24.06.2018 / 13:38:00

CHP'li vekil Deniz Baykal, tedavi gördüğü merkezli oy verdi.

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Geçirdiği beyin kanaması sonrası hala tedavisi devam etmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili adayı Deniz Baykal, Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı.

NTV

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