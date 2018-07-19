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Deniz Baykal: Bu partiyi geri götürür

Deniz Baykal: Bu partiyi geri götürür.17068
  • Giriş : 19.07.2018 / 13:41:00

CHP'de yaşanan ikilik ile ilgili Baykal'dan ilk açıklama geldi.

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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası karışan CHP'de kurultay için imzalar toplanıyor. Konuya ilişkin Deniz Baykal'dan ilk açıklama geldi.

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrısını yorumlayan Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dedi.

HP'de olağanüstü kurultay sesleri iyiden iyiye yükseliyor. Muhalifler, kurultay için toplanan imza sayısının 500'e yaklaştığını iddia ederken, parti içinde herkes eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın tavrını merak ediyordu. Baykal'ın yakın çevresine "Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dediği öğrenildi.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce liderliğinde seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen parti içi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

DENİZ BAYKAL'DAN 'KURULTAY' YORUMU

CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı. Gazeteci Can Ataklı Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dün bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı

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