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Deniz Baykal'dan haber var

Deniz Baykal'dan haber var.13410
  • Giriş : 02.01.2018 / 10:10:00
  • Güncelleme : 02.01.2018 / 10:42:59

Ünlü siyasetçi Deniz Baykal ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Beyin kanaması geçiren ve o günden beri tedavisine dikkat ile devam edilen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski günlerine geri dönüyor.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlıktan sonra günlerce komada kaldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından tedavisine Almanya'da devam edilen Baykal'ın sağlık durumu günden güne iyi gidiyor.

TRT

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