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Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf!

Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf!.25412
  • Giriş : 14.06.2018 / 16:05:00

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son hali görüntülendi.

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Sepet Beşik

Beyin kanaması geçiren ve uzun zamandır tedavi gören Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son hali Halk TV Genek Müdürü tarafından görüntülendi.

Sevinç, mesajında 'Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi' dedi.

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti.

5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyordu.

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