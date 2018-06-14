Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf!
Beyin kanaması geçiren ve uzun zamandır tedavi gören Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son hali Halk TV Genek Müdürü tarafından görüntülendi.
Sevinç, mesajında 'Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi' dedi.
Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.
Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti.
5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyordu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
AK Partililere saldırdılar
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi.
Başbakan: FETÖ'cüler ABD bayrağını öpüyor
Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ konusunda açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Muhalefet acınası bir durumda
Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi.
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' iddiası ile ilgili ceza geldi.