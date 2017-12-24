Deniz Baykal için CHP'den açıklama geldi
Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bir tedavi sürecine girilen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Metin Lütfi Baydar'dan açıklama geldi.
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar,Baykal'a Almanya'da 56 günlük bir rehabilitasyon programı uygulandığını, tamamlandıktan sonra Türkiye'ye döneceğini dile getirdi. Baydar, Baykal'ın Almanya'ya gitmek istemediğini de söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Hastaneye yattığı16 Ekim'den, rehabilitasyon için Almanya'ya gittiği 5 Aralık'a kadar Baykal'ın yanından hiç ayrılmayan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, geçen bu süreci anlattı.
Hastalığından önce Baykal'ın çok formunda ve gayet iyi olduğunu, yazın ilk kez bu kadar çok yüzdüğünü, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığını ifade eden Baydar, bir doktor olarak Baykal'ın sağlıkla ilgili bir sorun yaşayacağını aklından bile geçirmediğini, sürpriz olduğunu bildirdi. Baykal'ın, pazartesi saat 05.06'da şoförünü arayarak, özel bir hastaneye gittiğini, tetkiklerinin yapıldığını, beyni besleyen sağ ana damarın tamamen tıkalı olduğunun görüldüğünü aktaran Baydar, bunun üzerine hemen Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde girişimsel radyoloji bölümüne haber verildiğini anlattı. Baydar, hastanede, beynin sağ tarafını besleyen ana damara girişindeki pıhtının çıkarıldığını vurguladı.
Baydar, kritik zamanın 6 saat olduğunu, bundan önce 4 saat içinde pıhtının çıkarıldığına işaret ederek, "Bende izliyorum, opak madde verildiğinde bütün beynin kanlandığı görüldüğü andan itibaren oh dedik." diye konuştu. Baykal'ın anjiyo işleminden çıktıktan sonra elini tutarak, "Merak etmeyin, yürüyeceğiz gideceğiz." dediğini aktaran Baydar, Baykal'ın daha sonra yoğun bakıma alındığını, buraya gelen eşi Olcay Baykal'a, neşeli bir şekilde, "Ben perşembe gelecektim" dediğini söyledi.
TRT
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