Deniz Feneri Derneği ve Müsiad Arakan'da iyilikte buluşuyor
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan bölgesindeki çatışmalar 10 polisin öldürülmesiyle yeniden başladı. Polislerin ölümünden Rohingya Müslümanlarını sorumlu tutan Myanmar hükumeti ve çeteler, bölgede adeta müslüman avına çıktı.
Binlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin de işkence gördüğü katliamdan kaçan Rohingyalı müslümanlar ise sınırda Bangladeş polisi tarafından geri çevriliyor.
Myanmar’da son 20 günde 3000'den fazla kişi öldürüldü. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk.
Bölgede 2 bin-3 bin civarında kişi yaralı durumda.
Myanmar'da bin 800’den fazla ev, cami, Kuran kursu, medrese, okul ve dükkân yakıldı; 60'a yakın köy boşaltıldı.
Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellemeye çalışsa da son birkaç günde 370 binden fazla Müslüman yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı.
Sınırı geçemeyen çok sayıda yaralı sınır bölgelerinde bekleyişlerini sürdürüyor.
Bölgede yaklaşık 70-80 bin civarında Müslüman ise sınırı geçemediği için dağlık bölgelerde hayatta kalmaya çalışıyor.
Büyük bir insanlık dramının yaşandığı bu uzak coğrafyadaki müslümanlar için Türkiye adeta seferberlik ilan etti.
İşte böyle bir atmosferde Türkiye'nin en büyük iş adamları örgütü olan MÜSİAD ve insani yardımda marka kurumların başında olan Deniz Feneri Derneği Arakan için kolları sıvadı.
10 maddelik "İyiniyet ve işbirliği" protokolu imzalayan iki kurumun Arakan başta olmak üzere iyi niyet ve gönüllülük ilkeleri kapsamında karşılıklı olarak yardımlaşacaklar.
Yapılan iyi niyet protokolünün detayları arasında; Yurt içinde ve yurt dışında yeni proje ve projeler üretecekler, mevcut projelerin tamamlanmasında ve devam ettirilmesinde birbirlerine imkanları ölçüsünde maddi ve manevi destek olacaklar.
Her iki dernek, kendisine yapılan müracaatı veya uygulamasını düşündüğü ulusal veya uluslararası projeyi; diğer derneğin faaliyet alanı ile ilgili olduğuna kanaat getirmesi ve bunun diğer dernek yetkililerince de kabul edilmesi şartıyla, ilgili derneğe yönlendirecek. şekilinde ifade edildi.
11.000’i aşan üyesi ile MÜSİAD;
• 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1.600.000 kişiye istihdam sağlayan,
• Yurtiçinde 86 irtibat noktası bulunan, üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten,
• Yurtdışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile hizmet veren,
İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu” olarak, İnsani yardım çalışmaları ile 20 yıldır Türk halkının takdirini kazanan Deniz Feneri Derneği ile beraber Arakan'lı kardeşleri için bir araya gelerek iyilikte buluştu.
Yapılan mutabakat gereği Deniz Feneri bu yardımların dağıtılmasını organize edecek.
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi
“Kurulduğumuz günden bu yana olduğu gibi dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun mazlumun olduğu her yere ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi birbirinden farklı acil yardım projeleri ile mutlu edeceğiz.
Dünyanın gözü önünde büyük bir vahşete maruz kalan Arakan'lı kardeşlerimize 11 yıldır durmadan yardım yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Arakan'lı müslümanlar için bu sefer MÜSİAD ile beraber iyilkte buluştuk.
Türkiye’nin en önemli markası MÜSİAD’ın ARAKAN'A ACİL YARDIM'a yönelik projesinde Deniz Feneri’ni çözüm ortağı olarak tercih etmesi bizi çok mutlu etti. Bu vesile MÜSİAD ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 20 yıldır mazlumların ve yoksulların umudu olmaya dünyada ve Türkiye’de devam edeceğiz.” dedi.
Myanmar’daki cunta yönetimi Arakan’lı svil müslümanlar üzerinde yürüttüğü etnik temizlik hareketinin şiddetini arttırdı.
Ölümden kaçan binlerce Arakanlı Bangladeş sınırına ulaşmaya çalışıyor.
Ölülere dahi işkence eden bir zulümden kaçan, Bangladeş sınırına ulaşan masum Müslüman sivillerin gıda, su, giysi, temizlik maddelerine ve çadır vb. geçici barınma imkanlarına acil ihtiyacı var!
Bölgeye yönelik yardımlarına 11 yıldır hız kesmeden devam eden Deniz Feneri Derneği'ne 'ARAKAN' yazarak, 5560'a mesaj gönderip, 10 lira bağışta bulunabilirsiniz.
Ayrıca Deniz Feneri Derneği'nin banka hesaplarından yapacağınız yardımların açıklama bölümüne 'Arakan Halkına Yardım' yazıp bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.
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