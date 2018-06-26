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Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 26.06.2018 / 09:42:00

FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na düzenlenen operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, ve 6 astsubay olmak üzere 14 asker ile askeri personeli FETÖ adına yönlendiren 8 mahrem imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

JANDARMAYADA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda da etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

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