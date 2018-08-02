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Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 02.08.2018 / 10:12:00
  • Güncelleme : 02.08.2018 / 13:06:14

FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 3'ü albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin halen aktif görevde olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahrem imamlarla ankesörle telefondan haberleştikleri iddia edilen FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

GÖZALTI KARARI VERİLENLERDEN 5'İ AKTİF GÖREVDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i halen aktif görevdeyken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

TRT

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