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Deniz Seki: Ben değil kardeşimin düğünü

Deniz Seki: Ben değil kardeşimin düğünü.20921
  • Giriş : 25.09.2017 / 13:47:00

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hakkında çıkan evlilik iddialarına açıklık getirdi.

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Büyüyen Beşik

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde kaldığı sırada üstünden desteğini hiç çıkmayan Faruk Salman ile 5 Kasım'da evleneceği iddia edilen Deniz Seki çıkan haberlerle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı ise "O gün ben değil, kardeşim Serkan Seki nikah masasına oturacak. Sonra sıra bize gelecek. Tarih belli değil" dedi. (Posta)

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