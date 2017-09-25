Deniz Seki: Ben değil kardeşimin düğünü
'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde kaldığı sırada üstünden desteğini hiç çıkmayan Faruk Salman ile 5 Kasım'da evleneceği iddia edilen Deniz Seki çıkan haberlerle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı ise "O gün ben değil, kardeşim Serkan Seki nikah masasına oturacak. Sonra sıra bize gelecek. Tarih belli değil" dedi. (Posta)
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