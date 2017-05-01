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Deniz Seki tahliye oluyor

Deniz Seki tahliye oluyor.15075
  • Giriş : 01.05.2017 / 08:34:00

Ünlü pop sanatçısı Deniz Seki'nin tahliye tarihi belli oldu.

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'Uyuşturucu temin etmek' suçunda cezaevinde bulunan ünlü sanatı Deniz Seki tahliye için gün sayıyor. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 09.00'da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.

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