Deniz Seki tahliye oluyor
'Uyuşturucu temin etmek' suçunda cezaevinde bulunan ünlü sanatı Deniz Seki tahliye için gün sayıyor. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 09.00'da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.
SÖZCÜ
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