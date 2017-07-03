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Deniz Seki'ye nişanlısından 'yıldız' hediyesi

Deniz Seki'ye nişanlısından 'yıldız' hediyesi.17083
  • Giriş : 03.07.2017 / 15:43:00

Cezaevinden çıkan sanatçı Deniz Seki, nişanlısına 'yıldız' hediye etti.

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'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 3,5 yıl cezaevinde yatan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Deniz Seki'ye nişanlısı Faruk Salman, gökyüzünden yıldız satın aldı.

Ünlü şarkıcı önceki gün 47'nci yaşını Türkbükü'nde kutladı. Partiden habersiz mekâna gelen Seki, sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Salman'ın nişanlısına, gökyüzünde yıldız satın alma modasına uyarak Deniz adlı bir yıldız hediye ettiği öğrenildi.

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