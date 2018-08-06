Deniz Tali öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan terör örgütü PKK üyesi Deniz Tali öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TRT
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