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Deniz Tali öldürüldü

Deniz Tali öldürüldü.21435
  • Giriş : 06.08.2018 / 14:04:00
  • Güncelleme : 06.08.2018 / 14:00:08

Terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Deniz Tali öldürüldü.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan terör örgütü PKK üyesi Deniz Tali öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TRT

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