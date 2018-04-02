Denize uçan araçtaki polis memuru bulundu
Trabzon'un Maçka ilçesinde denize uçan ve akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesi bulundu.
NTV
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