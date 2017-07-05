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Denizli'de 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

Denizli'de 12 öğretmene FETÖ gözaltısı.18868
  • Giriş : 05.07.2017 / 15:26:00

FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları sürüyor. Denizli'de yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Merkezefendi ve Pamukkale İlçeleri'nde 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve çeşitli dershanelerde öğretmenlik yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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