Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu!
Denizli'de meydana gelen depremin şiddeti 4,2 olarak açıklandı. deprem sırasında vatandaşların korku ile kendilerini dışarıya attığı belirtildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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