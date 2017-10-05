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Denizli'de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Denizli'de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.18079
  • Giriş : 05.10.2017 / 17:23:00

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde saat 16.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 6,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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