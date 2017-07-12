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Denizli'de 6 kişi daha FETÖ'den tutuklandı!

Denizli'de 6 kişi daha FETÖ'den tutuklandı!.18868
  • Giriş : 12.07.2017 / 15:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyon gerçekleştirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olan ve örgütün iletişim ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRT

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