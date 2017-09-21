Denizli'de 8 kişi ByLock'tan tutuklandı!
Darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütün iletişim sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı.
Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 22 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ByLock kunlandığı tespit edilen 8 kişi tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 kişi serbest bıraktı.
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