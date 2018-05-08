Facebook Twitter Rss

Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında

Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 08.05.2018 / 11:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi  hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  koordinasyonunda Antalya, İzmir ve Gaziantep illerinde iş adamları, meslekten  ihraç edilen kamu görevlileri ve örgütün "ablaları"na yönelik eş zamanlı  operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheliden M.T, H.Y, E.B, B.Ç, İ.T, Z.I ve A.U  gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu,  sim kart, hafıza kartı, bellek, laptop ve dijital materyal ele geçirildi.

HÜRRİYET

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

Bakan: Cuma günü açıklanacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya soygun gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı: İnce'ye izin vereceğiz

Adalet Bakanı: İnce'ye izin vereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.

 

4 ByLock kullanıcısına 28'er yıl hapis cezası

4 ByLock kullanıcısına 28'er yıl hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 4 ismin cezası belli oldu.

Genelkurmay Başkanı'ndan kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı'ndan kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Sudan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

 

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü!

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), 3 çocuk annesi, eş

Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var!

Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya