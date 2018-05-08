Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Antalya, İzmir ve Gaziantep illerinde iş adamları, meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve örgütün "ablaları"na yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheliden M.T, H.Y, E.B, B.Ç, İ.T, Z.I ve A.U gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, bellek, laptop ve dijital materyal ele geçirildi.
HÜRRİYET
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