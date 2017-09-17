Facebook Twitter Rss

Denizli'de ortalık karıştı: Bir kişi bıçaklandı

Denizli'de ortalık karıştı: Bir kişi bıçaklandı.21584
  • Giriş : 17.09.2017 / 08:47:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 08:50:48

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Denizli'de ortalığın bir anda karıştığı kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak'ta meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Çetin bacak ve karnından bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet K. polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyir halinde alev aldı! Demir yığınına döndü!

Kanal Edirne'de sona yaklaşıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kira sözleşmesinde düzenleme: Tek imza yeterli

Kira sözleşmesinde düzenleme: Tek imza yeterli

Yargıtay'ın aldığı karara göre kira sözleşmesinin bütün sayfaları imzalı olmasa da geçerli sayılacak

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde kullandığı için ayakta durmakta zorlanan yabancı uyruklu genç bir kadın

 

Teröre inat dünya derecesi!

Teröre inat dünya derecesi!

Diyarbakır Liceli Şirin Karabal, terör engelini aşıp dünya üçüncüsü oldu.

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

İlik nakli bekleyen bebek Muhammet Hüseyin'in kalbi durdu. Doktorlar tüm müdahalelere rağmen minik b

 

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da 18 Eylül Pazartesi günü uygulanacak bedava ulaşım için hazırlıklar başladı.

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

156 borda numaralı Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya