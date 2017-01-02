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Denizli: Yangından mal mı kaçırıyorsun?

Denizli: Yangından mal mı kaçırıyorsun?.16104
  • Giriş : 02.01.2017 / 10:25:00

Başarılı teknik direktör Mustafa Denizli özel yaşamına dair öneli açıklamalarda bulundu.

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Katıldığı canlı yayında özel yaşamı ve Futbol hayatına dair açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli Ünal Aysal'a sert sözlerle yüklendi.

Galatasaray'da geçirdiği son dönemdeki eleştirilere yanıt veren tecrübeli teknik adam, Atletico Madrid maçında takımın başında olmaması ile ilgili konuştu.


Galatasaray ile anlaştıktan sonra Atletico Madrid maçında takımın başında olmamasını son olarak Ünal Aysal'ın eleştirmesine cevap veren Denizli, "Ben Madrid'e gittiğim gün, Galatasaray ile kontrat imzalamamıştım. Ben hiçbir şekilde bir grubun karşısına yeni bir teknik adam olarak çıkamazdım, buna hakkım yoktu. Pazartesi görüşme olacak, salı günü uçağa bineceksin, çarşamba günü de takımı Atletico Madrid'e yeni hoca olarak çıkartacaksın. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Orada çalışan insanların hiç mi birikimleri yok, hiç mi fikirleri yok.

Orada Taffarel var. Orada o görevi yapan insanlar var. Onların o kadar birikimlerine, bir maç için set mi çekeceğim? Orada bana ve takıma kazandırılacak bir puan olamaz. Ama onların yanında oldum, birlikte oldum. Yoksa o kadar niye gideyim ben. Aynı gün gideceğim ve ben yeni hocanız olarak geldim diyeceğim, bu saçmalıktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR ÇALIŞMA GRAFİĞİM VAR"

Galatasaray'da başarılı bir teknik ekip oluşturmadığı yönünde de eleştiriler alan deneyimli hoca, "Benim bir çalışma grafiğim var, eleştiri yapanlar buna dikkat etmediler herhalde. Ben 87'de Galatasaray'a geldikten sonra, benim yanımda çalışanların tamamı, teknik adamlığa ilk adımı benim yanımda attılar. Son geldiğimde böyle biri yoktu" dedi.

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