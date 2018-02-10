Denys Boyko'nun yeni takımı belli oldu!
Beşitakş'ın kadrosunda düşünmediği Denys Boyko'nun yeni takımı belli oldu.
Siyah beyazlılarda sezonun ikinci yarısında lisans çıkarılmayan kaleci Denys Boyko'nun Dinamo Kiev'e kiralandığı öğrenildi.
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