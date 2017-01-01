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Depay, Fenerbahçe için 'inşallah' dedi

Depay, Fenerbahçe için 'inşallah' dedi.14581
  • Giriş : 01.01.2017 / 17:21:00

Memphis Depay, Fenerbahçe transferi ile ilgili sorulan sorulara "inşallah" diye cevap verdi.

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Manchester United'lı futbolcunun gazetecilerin ısrarlı sorularına tek kelimeyle "inşallah" diyerek cevap verdiği belirtiliyor.

Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay devre arası tatilini doğup büyüdüğü Rotterdam'da geçiriyor. Türklerin işlettiği bir nargile kafe, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun uğrak yerlerinden biri. Depay, önceki gün bir kez daha aynı yerde nargile tüttürdü... Zaten normalde de çok büyük ilgi gören bir yıldız Depay... Fenerbahçe'nin kendisini istediği haberleri, etrafındaki kalabalığı daha da arttırdı. Özellikle de Türkler, oyuncuyu narigilecide soru yağmuruna tuttu. Merakla "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" diye soruldu, Türkçe "İnşallah" cevabı verdi.

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