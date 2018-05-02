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Deprem! 6 kulüp birden PFDK'ya sevk edildi!

Deprem! 6 kulüp birden PFDK'ya sevk edildi!.16831
  • Giriş : 02.05.2018 / 08:32:00

Aralarında Gaziantep ve Ankaragücü'nün da olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

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Beşik Modelleri

Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında Galatasaray ile  Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları  sebebiyle her iki kulübün disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadıkları  karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği  bildirildi.

Süper Lig'de Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada  yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulübün disipline sevk edildiği  aktarıldı.

Açıklamada, Bursaspor'un, Atiker Konyaspor maçında yaşanan çirkin ve  kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle  takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği  kaydedildi. Ayrıca, ev sahibi takımın görevlisi Gökhan Tokcan'ın müsabakadaki  sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile  saha olayları gerekçesiyle disipline sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor,  Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor,  Samsunspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk etti.

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