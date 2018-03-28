Deprem sonrası okullar tatil edildi
Düzce'de sabah saatlerinde art arda 3 kez meydana gelen depremler paniğe neden olurken Düce Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, okulların tatil edildiğini bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.
Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı.
Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.
Depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.
NTV
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