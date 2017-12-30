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Deprem yasası Meclis'e geliyor!

Deprem yasası Meclis'e geliyor!.36228
  • Giriş : 30.12.2017 / 13:06:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem yasası ile ilgili açıklama yaptı ve geniş kapsamlı bir kanun teklifi hazırlandığını ve bir süre sonra Meclis'e getireceklerini belirtti.

Depreme ilişkin hazırlanan kanun teklifine  ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki, "Depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini  hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis müsait olduğunda getireceğiz. Tüm  Türkiye'yi ilgilendiren dönüşüm ve değişimi başlatacak şekilde kanunları  yapacağız." diye konuştu.

Bu kanun teklifiyle aynı zamanda kentsel dönüşümün de temel  standartlarının hesaplanıp, hazırlanacağına işaret eden Özhaseki, "Şimdiye kadar  5 yıldır neredeyse Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulanıyor. Birincisi bu uygulama  içerisinde bu işin hızlanmadığını gördük. İkincisi de birtakım yapılan  yanlışlıkları gördük. Bu yapılan yanlışlıkları da tek tek tespit ettik. Kentsel  dönüşümün kendine has ana kurallarını belirledik." ifadelerini kullandı.

Bu ana kurallardan birincisinin "Herkese yerinde ev vererek, dönüşümü  sağlamak" olduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu. "İnsanların evini yıktıktan sonra 'Sizin 3 tane evinizi yıktık ama bir  tanesini veririz' gibi bir mantık doğru değil. İçerisinde oturanın ev, konut,  hane hakkını kollamak üzere herkese ev vermek esas. Belki stok, depo alanlar  oluşturup vatandaşa, gönüllülük esasına göre gitmek isteyenleri o tarafa  taşıyabiliriz. Onların boşalttıkları yerleri de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir  gibi büyük şehirlerimizde sosyal donatı alanı olarak kullanıp, o ilçenin daha da  rahatlamasını sağlamak da esas. İstanbul'da bir ilçe düşünün oradan 100 tane  binayı yıkıyorsunuz. Vatandaşlar gönüllü olarak gitmek istiyorlar. İşte o  yıktığınız binaların yerini değerlendirirken de rant getirici bir unsur değil o  ilçeleri rahatlatacak, ihtiyacı olan sosyal donatıları neyse, yeşil alan mı  otopark mı sağlık alanı mı vesaire neyse bütün bunları planlayarak yapacağımız  bir kentsel dönüşüm sürecine giriyoruz."

Kentsel dönüşümdeki en büyük sıkıntıların başlamış veya devam eden  yüksek katlı konutlarda yaşandığına değinen Özhaseki, bu konutlarının  planlamalarının 10-20 yıl önce yapıldığını, böyle olunca da vatandaşın kazanılmış  hakkı olduğu için bunu kullanmak istediğini anlattı.

Bakan Özhaseki, "Biz bundan sonra sanki bir çizgi gibi, sanki bir  dönüm noktası gibi bir dönüm belirleyerek yapılacak olan bütün konutlarda biraz  daha düşük katlı, biraz daha yöresel mimariye uygun olan bir mahalle konsepti  içerisinde planlama yaptırmayı hesaplıyoruz." dedi.

İstanbul için Esenler bölgesinde çok güzel bir çalışma yaptıklarını  aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Tamamıyla depreme hazırlık babında yapılacak olan bu çalışmada  mahalle konsepti var. Ayrıca bizim Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün neredeyse  bütün il ve ilçeler için hazırlamış olduğu, o illerin kendine has özelliklerini  taşıyan mimari tarzlar da var. Bütün bu tarzlar da aslında yüzyıllar boyunca  vatandaş tarafından benimsenmiş, şartlarına göre oluşmuş tarzlar. Bir mimar  grubunun oturup tasarladığı bir şey değil. Medeniyetlerinden kendilerine miras  olarak gelenleri yapıyorlar."

Mehmet  Özhaseki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan yöresel  mimariye ilişkin çalışmaların hazırlanan kitaplarda toplandığını da kaydetti.

TRT

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