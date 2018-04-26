Derbi holiganları mahkemeye sevk edildi!
Savcı, 5 holiganın tutuklanmasını istedi.
Olaylı derbiyle ilgili aralarında Şenol Güneş’i yaraladığı belirtilen S.D.’nin de bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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