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Derbi kaldığı yerden devam etmelidir!

Derbi kaldığı yerden devam etmelidir!.19687
  • Giriş : 24.04.2018 / 22:31:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Bahçeli, seçimle ilgili değerlendirmelerini yaptığı sırada olayları derbiye de değindi. MHP lideri, derbinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savundu.

Milliyetçi Hareket Parsiti Lideri Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında yorumda bulundu.

Maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş Futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." diye konuştu.

Bahçeli olayların bilinçli olarak çıkarıldığını belirterek maçı siyasallaştırıldığını ifade etti. MHP Lideri, "Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide Futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar." mesajını gönderdi.

Salona beraber girdiler

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