Derbi kararı sonrası Caner Erkin muamması
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen ve tatil edilen maç ile ilgili TFF'nin kararının açıklanması sonrası Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Caner'in durumu merak konusu oldu.
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alan fakat bu hafta oynanan lig maçında sakatlanan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.
TFF, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yeniden aynı şartlarda oynanması yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından Caner Erkin'in durumu merak konusu oldu.
Öyle ki o maçta ilk 11'de görev yapan Caner Erkin hafta sonu oynanan Malatyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı.
Bu durumda raporlu olan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.
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