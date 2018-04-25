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Derbi kararı sonrası Caner Erkin muamması

Derbi kararı sonrası Caner Erkin muamması.21287
  • Giriş : 25.04.2018 / 16:52:00

Olaylı derbi kararının açıklanması sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen ve tatil edilen maç ile ilgili TFF'nin kararının açıklanması sonrası Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Caner'in durumu merak konusu oldu.

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alan fakat bu hafta oynanan lig maçında sakatlanan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.

TFF, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yeniden aynı şartlarda oynanması yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından Caner Erkin'in durumu merak konusu oldu.

Öyle ki o maçta ilk 11'de görev yapan Caner Erkin hafta sonu oynanan Malatyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı.

Bu durumda raporlu olan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş farklı bir futbolcu oynatabilecek.

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