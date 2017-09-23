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Derbi maç öncesinde 30 taraftara gözaltı

Derbi maç öncesinde 30 taraftara gözaltı.40861
  • Giriş : 23.09.2017 / 19:19:00

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 30 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi.

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Beşik Modelleri

Derbi öncesinde emniyet ekipleri deyim yerindeyse kuş uçurmadı. Polisin şüphelendiği 30 taraftar da gözaltına alındı.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.

TARAFTARLAR BALON UÇURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi kendilerine ayrılan tribünden balon uçurdu.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak maç öncesi taraftarların Hello Kitty balonları uçurması renkli görüntülere sahne oldu.

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