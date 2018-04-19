Derbi maçında bomba patladı: Yaralılar var
Şoke eden olay Bulgaristan'da yaşandı. Levski Sofia ile CSKA Sofia arasında verilen mücadele sırasında patlayan bomba nedeniyle emniyet görevlileri yaralandı.
Başkent Sofya'da Vasil Levski Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında Levski taraftarlarının yaptığı el yapımı bomba, patlayarak kadın polisi yaraladı.
Yüzüne ve gözlerine isabet eden bomba parçaları nedeniyle ağır yaralanan emniyet mensubunun ameliyata alındığı belirtildi.
Olay hakkında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mladen Marinov, derbi öncesi alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen patlamaya engel olunamadığını söyledi.
Marinov, yaralanan polis memurunun tedavisine devam edildiğini, eşkali tespit edilen holiganın yakalanması için geniş çaplı operasyon düzenlendiğini de vurguladı.
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