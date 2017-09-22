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Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku!.19679
  • Giriş : 22.09.2017 / 08:33:00

Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşanıyor.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal sakatlık şoku ile sarsıldı. Golcü oyuncu Adriano'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

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