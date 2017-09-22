Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal sakatlık şoku ile sarsıldı. Golcü oyuncu Adriano'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.
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