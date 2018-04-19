Derbi öncesi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta yönetim, derbi öncesi ödemeleri kapatmak istiyor.
Beşiktaşlı futbolculara Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi, yönetimden müjdeli haber geldi. Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan ve sarı kırmızılıları yenerek şampiyonluk şansını yükseltmek isteyen Kartal'da, yönetim harekete geçti.
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Cim Bom ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda, futbolculara yapılacak ödemelerin kapanması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar böylece oyuncuların moralini yükselterek, TT Stadı’nda 2 hafta sonra oynanacak derbide galibiyet hedefliyor.
FANATİK
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