Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi futbolseverleri heyecanladırıyor. Derbiye ramak kala Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Skrtel iyileşti.
BUNA karşın Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Nabil Dirar’ın ise cumartesi günü forma giymesi zor gözüküyor. Kasığında 1. derece yırtık tespit edilen Faslı oyuncunun tedavisine başlanırken durumu önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile ilgili konuştu.
Dilmen: Beşiktaş'ta sakatlık muhtemel
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın oynadığı futbolu değerlendirdi.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!
Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Nabil Dirar şoku yaşanıyor.
Başakşehir: Sözleşmelerini sonlandırdık!
Başakşehir, güvenlik görevlilerinin sözleşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.
Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi
Teknik direktör Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a patladı!
Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 golle üç puana uzandı.