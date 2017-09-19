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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber!

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber!.18804
  • Giriş : 19.09.2017 / 09:15:00

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye Slovak oyuncudan güzel haber geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi futbolseverleri heyecanladırıyor. Derbiye ramak kala Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Skrtel iyileşti.

BUNA karşın Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Nabil Dirar’ın ise cumartesi günü forma giymesi zor gözüküyor. Kasığında 1. derece yırtık tespit edilen Faslı oyuncunun tedavisine başlanırken durumu önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

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