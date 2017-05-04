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Derbi öncesi şok! Lens idmana çıkmadı

Derbi öncesi şok! Lens idmana çıkmadı.23052
  • Giriş : 04.05.2017 / 15:26:00

Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Lens antremana katılmadı.

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Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Fenerli futbolcu Lens'in ise bugünkü idmana katılmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00’de başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Bugünkü idmanda Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi. Lens'in herhangi bir sorunu olmamasına rağmen idmana katılmaması soru işaretleri yaratırken, Hollandalı yıldızın yarınki idmanda olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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