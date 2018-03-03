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Derbi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber

Derbi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber.18804
  • Giriş : 03.03.2018 / 15:26:00

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Olaylı derbide sakatlanan İsmail Köybaşı'nın durumu netleşti.   

Beşiktaş'la oynanan maçın ilk yarısında girdiği ikili mücade sonucunda yerde kalan ve oyundan çıkarak yerini Şener Özbayraklı'ya bırakan ve kupa maçının kadrosunda yer alamayan İsmail Köybaşı'nın durumu belli oldu.

Yapılan tetkikler sonucunda İsmail'in sağ kasığıyla birlikte sol kasığı da yırtıldığı, öğrenildi.

2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail'in Galatasaray derbisinde de ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ifade edildi.

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