Facebook Twitter Rss

Derbi sonrası Şenol Güneş tatile çıktı

Derbi sonrası Şenol Güneş tatile çıktı.25844
  • Giriş : 02.05.2018 / 15:07:00

Galatasaray derbisi sonrası teknik adam Şenol Güneş tatile çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞAMPİY10

Vatan Partisi'nden AYM'ye başvuru

Karamollaoğlu YSK'ya geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp satın alıyor

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp satın alıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'den kulüp satın alıyor.

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş ile ilgili ilginç bir kehanette bulundu.

 

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı

Beşiktaş taraftarı, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i ağlattı.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Atiba'nın yerine gelecek isim belli oldu.

 

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş Kulübü'nden teknik adam Şenol Güneş ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Talisca gidiyor!

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Talisca gidiyor!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili gelişme yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya