Derbi sonrası Şenol Güneş tatile çıktı
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.
Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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