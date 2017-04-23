Derbide ortam gerildi, Sneijder ve Persie tartıştı
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde tartışma çıktı. Milli takımdan arkadaş iki futbolcu birbirini itekledi.
Maçın 12. dakkasında bir ikili mücadelede Topal, Podolski'ye faul yaptı. Bu pozisyonun ardından Podolski, Mehmet Topal'ın arkasından ittirince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Milli takımdan arkadaş olan Van Persie ve Sneijder çıkan tartışmada birbirlerini iterken hakem Fırat Aydınus iki takım oyuncularını da uyardı ve gerginliği bitirdi. Sneijder ve Van Persie birbirlerine uzak mesafeden söylenmeye devam ederek tartışmaya devam etti.
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