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F.bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

F.bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.15843
  • Giriş : 02.05.2018 / 16:55:00
  • Güncelleme : 02.05.2018 / 17:17:36

Ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çıkan olaylar nedeniyle ertelenen mücadelesi yarın saat 20.30'a ertelenmişti. Maçı Mete Kalkavan'ın yöneteceği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çıkmayacağını ilan ettiği mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

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