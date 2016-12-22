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Derbinin kazananı Anadolu Efes: 76-86

Derbinin kazananı Anadolu Efes: 76-86.16827
  • Giriş : 22.12.2016 / 21:02:00

Turkish Airlines Euroleague'de muhteşem bir mücadele vardı.

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Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes arasında geçen nefes kesen mücadelenin kazananı Anadolu Efes oldu.

THY Euroleague'in 14. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olan Anadolu Efes, son çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 76-86'lık zaferle ayrıldı.

Basketbol THY Euroleague 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 86-76 yendi.

Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank tutuk başlarken, iyi savunma yapan Anadolu Efes; Dunston, Paul ve Granger'ın basketleriyle 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Tyus'ın pota altından kazandırdığı sayılarla 4. dakika içinde farkı 2 sayıya (6-8) düşürmesine karşın, yapılan top kayıpları Anadolu Efes'in üstünlüğünü korumasını sağladı. Lacivert-beyazlılar, Brown ile Heurtel'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı bu kez 8 sayıya (8-16) yükseltti. Galatasaray Odeabank, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. Thompson, Diebler, Tyus ve Can Korkmaz'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, çeyreği 18-16 üstün geçti.

Galatasaray Odeabank, üstün oyununu ikinci periyoda da taşıdı. Savunmada başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibine kolay sayı şansı tanımazken, Sinan Güler, Schilb ve Pleiss'in basketleriyle 16. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 38-27. Anadolu Efes'te Dunston ve Heurtel'in çabalarına karşın sarı-kırmızılılar, devreyi 44-38 önde kapattı.

İkinci yarıya Doğuş Balbay ve Cedi Osman'ın sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ta Schilb'in skorer oyununa rağmen, Paul'ün kritik basketleriyle 26. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Anadolu Efes, Honeycutt'ın 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 60-58 önde girdi.

Anadolu Efes, son çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank karşısında farkı giderek açtı. Granger ve Paul'ün kazandırdığı basketlerle lacivert-beyazlılar, 35. dakikada 14 sayılık (60-74) farka ulaştı. Galatasaray Odeabank, son bölümdeki çabasıyla oyunu dengelemesine karşın, farkın kapanmasını sağlayamadı ve Anadolu Efes müsabakadan 86-76 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı.

Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.

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