Derya Bozovalı'nın mumu yatsıya kadar yandı

Giriş : 24.04.2017 / 11:43:00

24.04.2017 / 11:43:00 Güncelleme : 24.04.2017 / 12:43:12

Kendisini "başarılı bir iş kadını" olarak tanıtan Derya Bozovalı'nın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bilgiler yalan çıktı.