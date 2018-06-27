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Destici'den flaş bedelli açıklaması

Destici'den flaş bedelli açıklaması.23719
  • Giriş : 27.06.2018 / 15:44:00

Mustafa Destici'den bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere  alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat  kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin  bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici,  seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı  tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum,  Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin  neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine  düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün  mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Anadolu Ajansı ve Yüksek Secim Kurulu'na teşekkür

Destici, 24 Haziran akşamı Anadolu Ajansına yönelik haksız iddiaları  da hatırlatarak, "Anadolu Ajansı'nın (AA) üzerinde birtakım spekülasyonlar  yapıldı. Bütün basın ve medya kuruluşlarımız AA'nın verdiği sonuçları  kullandılar. Neticede AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın sonuçlarının örtüştüğü ve  güvenilir olduğu herkes tarafından görüldü. Bu anlamda AA teşekkürü hak ediyor."  dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teşekkür eden Destici, "YSK, yapılan  karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarına göğüs gererek girdiği bu seçimden  alnının akıyla çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye'nin yüz akı oldular." diye konuştu.

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu  savunarak, "CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun  hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme  operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası  CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır." açıklamasında bulundu.

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen  Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli  gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz.  Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan  gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin  bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının  askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit  ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması  yönündedir."

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi  sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı dileyen Destici, Ağrı'nın  Doğubayazıt ilçesinde bir köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından  öldürülmesini ise lanetledi.

Destici, yurt genelinde kaçırılan, kaybolan ve bulunamayan çocuklarla  ilgili olarak, "Bu çocuklarımızın akıbetleri ile ilgili bilgi alınamıyor, bu  çocukların bulunmasını bekliyoruz. Bu husus, BBP olarak Mecliste ilk gündeme  getireceğimiz konu olacaktır, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel istismar suçlarının  cezasının idam olmasını savunacağız." dedi.

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının  öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Destici, hafta sonu yapılacak  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrencilere başarılar temenni etti.  BBP Genel Başkanı Destici, sınav sistemlerinin kalıcı hale getirilmesi  gerektiğine dikkati çekerek, kademeli olarak kaldırılmasının eğitim seviyesini  artıracağını kaydetti.

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