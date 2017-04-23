Facebook Twitter Rss

Destici: İdam Allah'ın izniyle gelecek

Destici: İdam Allah'ın izniyle gelecek.16214
  • Giriş : 23.04.2017 / 08:27:00
  • Güncelleme : 23.04.2017 / 12:21:37

BBP Genel Başkanı Destici, idam ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Anayasa değişikliği referandumu öncesi gündeme gelen idam tartışmalarına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin idam kararını destekledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere seslenerek, "Mahkeme kapılarında, milletin verdiği kararına direnmekten vazgeçin" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TES-İŞ Kongre Salonu'nda, partisinin düzenlediği 'Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin referandum sonuçlarıyla ilgili yargıya başvurmasını eleştirdi.

Destici, "Benim muhalefet partisi genel başkanına, yöneticilerine çağrım şudur. 16 Nisan'da millet 'Evet' kararı vermiştir. Size düşen de artık mahkeme kapılarında milletin 'Evet' kararına karşı direnmekten ya da bu kararı itibarsızlaştırmaktan vazgeçmektir" açıklamasında bulundu

CHP'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye karşıtı olduğunu savunduğu bazı üye ülkelerin temsilcileriyle iş birliği yaptığını ileri süren Destici, "Artık milletle işbirliği yapın. Milletin kararını alın başınızın üstüne koyun. Millet kararını vermiştir. 'Evet' kararını zorlamanın kimseye bir faydası yoktur. Hele ki milleti sokağa dökmeye çağırmak, milleti kamplaştırma, karıştırma ve çatıştırma çağrılarında bulunmak kabul edilemez. Ülkemiz için en büyük tehlike PKK'dır. Daha sonra ikinci tehlikede milletin arasına sokulacak nifak ve fitne tohumlarıdır. Türkiye düşmanları, millet düşmanları bunu arzu etmektedir. Onun için uyanın ve kendinize gelin. Bu oyunlara alet olmayın. Emperyalist küresel güçlerin onların içerideki işbirlikçilerinin tezgahlarında da prim vermeyin. Elbirliğiyle ülkemize ve milletimize kalkındıralım birliğine ve beraberliğine katkı sağlıyor varsa bir yanlış düzeltilir. Ama demokrasi, ama hukuk içerisinde elbirliğiyle düzeltilir. Başka yerlerde çözüm aramayalım" diye konuştu.

Destici, idam konusunda ise şunları söyledi:

"Bu idam artık gelsin. Milletimiz, meydanlar, halkımız, şehitlerimizin aileleri idamı istiyor. Bu devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklalini ve istikbalini evlatlarımızın canına kast eden bu hainler için idam artık gelsin ve Allah'ın izniyle de gelecek" 

SPUTNİK

İşte Reina katliamını planlayan hain

Trump: 4 kez Merkel'n elini sıktım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

Devlet Bahçeli, hükümet ortağı olup olmayacakları ile ilgili medya mensuplarına önemli değerlendirme

Fikri Işık'tan flaş açıklama: Bakan şov yapıyor

Fikri Işık'tan flaş açıklama: Bakan şov yapıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunan savunma bakanının Eşek Adası'na gitmesi ile ilgili açıklamada

 

Erdoğan'dan gerilim için ilk açıklama

Erdoğan'dan gerilim için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yaşanan tartışmalara değindi.

Bahçeli'den flaş 16 Nisan açıklaması!

Bahçeli'den flaş 16 Nisan açıklaması!

Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu hakkında konuştu.

 

Özdağ: Zarrab davası düşecek!

Özdağ: Zarrab davası düşecek!

Ümit Özdağ, Reza Zarrab'ın tutukluluğuna ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Erdoğan: Varsın diktatör desinler

Erdoğan: Varsın diktatör desinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diktatör suçlamalarına cevap verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya