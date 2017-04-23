Destici: İdam Allah'ın izniyle gelecek
Anayasa değişikliği referandumu öncesi gündeme gelen idam tartışmalarına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin idam kararını destekledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere seslenerek, "Mahkeme kapılarında, milletin verdiği kararına direnmekten vazgeçin" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TES-İŞ Kongre Salonu'nda, partisinin düzenlediği 'Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin referandum sonuçlarıyla ilgili yargıya başvurmasını eleştirdi.
Destici, "Benim muhalefet partisi genel başkanına, yöneticilerine çağrım şudur. 16 Nisan'da millet 'Evet' kararı vermiştir. Size düşen de artık mahkeme kapılarında milletin 'Evet' kararına karşı direnmekten ya da bu kararı itibarsızlaştırmaktan vazgeçmektir" açıklamasında bulundu
CHP'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye karşıtı olduğunu savunduğu bazı üye ülkelerin temsilcileriyle iş birliği yaptığını ileri süren Destici, "Artık milletle işbirliği yapın. Milletin kararını alın başınızın üstüne koyun. Millet kararını vermiştir. 'Evet' kararını zorlamanın kimseye bir faydası yoktur. Hele ki milleti sokağa dökmeye çağırmak, milleti kamplaştırma, karıştırma ve çatıştırma çağrılarında bulunmak kabul edilemez. Ülkemiz için en büyük tehlike PKK'dır. Daha sonra ikinci tehlikede milletin arasına sokulacak nifak ve fitne tohumlarıdır. Türkiye düşmanları, millet düşmanları bunu arzu etmektedir. Onun için uyanın ve kendinize gelin. Bu oyunlara alet olmayın. Emperyalist küresel güçlerin onların içerideki işbirlikçilerinin tezgahlarında da prim vermeyin. Elbirliğiyle ülkemize ve milletimize kalkındıralım birliğine ve beraberliğine katkı sağlıyor varsa bir yanlış düzeltilir. Ama demokrasi, ama hukuk içerisinde elbirliğiyle düzeltilir. Başka yerlerde çözüm aramayalım" diye konuştu.
Destici, idam konusunda ise şunları söyledi:
"Bu idam artık gelsin. Milletimiz, meydanlar, halkımız, şehitlerimizin aileleri idamı istiyor. Bu devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklalini ve istikbalini evlatlarımızın canına kast eden bu hainler için idam artık gelsin ve Allah'ın izniyle de gelecek"
SPUTNİK
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