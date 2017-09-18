Dev anlaşma imzalandı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Lübnan, Mısır gibi ülkeler tarafından ablukaya alınan Katar, 24 adet savaş uçağı konusunda ingiltere ile anlaştı. Konuya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, başkent Doha'da İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ile görüştüğü belirtildi.
Bölgedeki gelişmeler ile başta terörle mücadele konularında olmak üzere askeri işbirliğinin ele alındığı görüşmede tarafların ayrıca Katar'ın İngiltere'den 24 adet Typhoon tipi savaş uçağı alımını da içeren işbirliği anlaşmasını imzaladığı aktarıldı.
HÜRRİYET
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