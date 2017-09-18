Facebook Twitter Rss

Dev anlaşma imzalandı

Dev anlaşma imzalandı.27725
  • Giriş : 18.09.2017 / 10:09:00

Katar'la İngiltere 24 adet Tyhoon tipi savaş uçağı konusunda anlaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Lübnan, Mısır gibi ülkeler tarafından ablukaya alınan Katar, 24 adet savaş uçağı konusunda ingiltere ile anlaştı. Konuya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, başkent Doha'da İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ile görüştüğü belirtildi.

Bölgedeki gelişmeler ile başta terörle mücadele konularında olmak üzere askeri işbirliğinin ele alındığı görüşmede tarafların ayrıca Katar'ın İngiltere'den 24 adet Typhoon tipi savaş uçağı alımını da içeren işbirliği anlaşmasını imzaladığı aktarıldı. 

HÜRRİYET

İspanya'da Arda Turan'a çirkin hakaret!

ABD: Kuzey Kore yok olacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD: Kuzey Kore yok olacak!

ABD: Kuzey Kore yok olacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ilgili sert bir açıklama geldi.

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi

Kuveyt, Kuzey Kore Büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini isteci.

 

Rusya ile ortak operasyon masada

Rusya ile ortak operasyon masada

İdlib’de çatışmasızlık bölgelerinin ortasında kalan El-Kaide unsurlarına yönelik Rusya-Türkiye ortak

Dünyada 7 kişiden 1'i aç

Dünyada 7 kişiden 1'i aç

Dünyadaki aç insanların sayısının 815 milyona kadar yükseldiği açıklandı.

 

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika Birleşik Devletleri, referandum ile ilgili kararını bildirdi.

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama mesajı geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya