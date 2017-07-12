Dev DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı
Türkiye'de yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, 29 ilde düzenlediği operasyonlarda 233 DEAŞ üyesini gözaltına aldı.
DİĞER HABERLER
Denizli'de 6 kişi daha FETÖ'den tutuklandı!
FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyon gerçekleştirildi.
İlber Ortaylı'dan 'Direniş Karatay' açıklaması
İlber Ortaylı, 'Direniş Karatay' filminin tarih danışmanı olacağı iddialarına yanıt verdi.
İzmir'de 66 yıl sonra bir ilk!
İzmir'de 66 yıllık denizcilik sendikası ilk kez grev uygulamasına gitti.
Eski albaya 2 kez müebbet!
FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet cezası verildi.
Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak
Yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yapacağı ilk işi açıkladı.