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Dev derbi davalık oluyor!

Dev derbi davalık oluyor!.22837
  • Giriş : 06.02.2017 / 15:15:00

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

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Dün geceye damgasını vuran maç mahkemeye taşınıyor. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklama ile çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'nün savcılığa suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü de maçta yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusuna hazırlanıyor...

Beşiktaş Kulübü 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti. Çebi "Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonunda. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları kurumlar verecek. Herkes haklarını Türkiye Futbol Federasyonunda arayacak." dedi.

BU POLİSLER NEREDEN GELDİ
Çebi, maçın devre arasında ve sonrasında çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek "Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum vardı. Bir ihbar mı vardı. Bir şikayet mi vardı. Onu araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş çözebilmiş değiliz. Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak" dedi.


BEŞİKTAŞ OLARAK BİZDE MAHKEMEYE GİDECEĞİZ
"Beşiktaş yönetimi olarak biz de hem de görüntülü kayıtlarla hareket ediyoruz. Biz de 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacağız.

1- Kaleci Volkan'ın tahrikleri
2- Van Persie'nin yaptığı hareketler
3- Soyunma odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı.
4- Bazı sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki, çirkin görüntüleri.

GÜNEŞ NAZİK DAVRANDI
Çebi, siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kajer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."

FENERBAHÇE'DEN ERMAN TOROĞLU VE BEŞİKTAŞ'A SUÇ DUYURUSU
Sarı lacivertli kulübün hukukçuları görüntüleri izleyip değerlendirme yaptıktan sonra çeşitli kişiler hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar.

Ancak sarı lacivertliler sadece Beşiktaşlılar hakkında suç duyurusu yapmayacak. Maçın yorumculuğunu yapan Erman Toroğlu'nun insanları bilerek kışkırttığını iddia eden ve maç sırasında ATV yetkilerini arayarak tepkilerini ileten Fenerbahçe yöneticileri Toroğlu hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar. Bu konuda güçlü bir dosya hazırlayan sarı lacivertliler maçın sonrasında hemen harekete geçerek yayıncı kuruluş görüntüleri ile savcılığa suç duyurusu yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Suç duyurularının en geç yarın yapılması bekleniyor.

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