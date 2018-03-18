Dev derbinin heyecanından takla attı!
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının heyecanı kulübeyi ayağa kaldırdı. Galatasaray'ın yardımcı atrenörü Hasan Şaş'ın attığı takla yürekleri ağza getirdi.
Yardımcı antrenör Hasan Şaş öylesine havaya girmişti ki, net pozisyon kaçınca kendisini yerde buldu.
Hasan hoca, kulübede taklalar atarak kaçan pozisyona üzüldü.
FANATİK
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