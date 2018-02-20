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Dev DETÖ operasyonu: 170 gözaltı

Dev DETÖ operasyonu: 170 gözaltı.14171
  • Giriş : 20.02.2018 / 09:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında ülkenin dört bir yanında operasyonlar düzenleniyor.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü7Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri ayağına yapılan operasyonda 170 kişi gözaltına alındı.

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