Dev DETÖ operasyonu: 170 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü7Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri ayağına yapılan operasyonda 170 kişi gözaltına alındı.
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