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Dev firmalar yeni havalimanı için sırada!

Dev firmalar yeni havalimanı için sırada!.25574
  • Giriş : 16.06.2018 / 09:21:00

Ekim ayında açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı için dev firmalar yer kapma yarışına girdi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketlerinin başvuruda bulunmaya başladığını ve UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin yer kiralamak için başvurduğunu söyledi. Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargoculuğun da merkezi olacak" dedi. Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü ifade etti. Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90'ı geçtiğini belirten Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı.

EKONOMİYE 73 MİLYARLIK KATKI

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, burasının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Ahmet Arslan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacağını söyledi.

YASAL ALT YAPI HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Havalimanlarında gerçekleştirilen hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini belirten Arslan, Türkiye'de mevcut ve yapımı devam eden havalimanlarının atıl kapasitelerinin verimli kullanılabilmesi için yasal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Arslan, ”Özellikle de İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyada önemli kargo merkezlerinden biri olma yönündeki potansiyel fırsatlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar sonucu hazırlanmakta olan yeni mevzuatla kargo ve posta hizmetinin sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkanı getirilecek” dedi.

Söz konusu hizmeti vermek isteyen kuruluşların şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartının aranmayacağını bildiren Arslan, "Bu değişiklikle özellikle dünya çapında hava kargo hizmetleri sunan büyük işletmelerin ülkemizde de faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanacak ve ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi haline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir" değerlendirmesinde bulundu.

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