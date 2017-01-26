Dev ihaleyi kazanan belli oldu
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi hakkında Ulaştırma Bakanı Arslan'dan açıklama geldi. Bakan, köprü için gelen teklifleri değerlendirirken firmaların ne kadar büyük bir projeye teklif verdiklerini bildiklerini belirtti.
Ulaştırma Bakanı Arslan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Arslan "Şu an için en kısa süreyi veren birinci grup yani ihaleyi Daelim-Limak-SK- Yapı Merkezi OGG kazandı" dedi.
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